В Сирии начался обмен денег на купюры нового образца

В субботу, 3 января, в Дамаске начался обмен старых сирийских фунтов на новые банкноты. Граждане несут старые банкноты для сдачи в отделения Центрального банка.

В конце декабря глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия объявил о проведении денежной реформы. Денежной единицей стал новый сирийский фунт, который приравнен к 100 старым фунтам. Новые купюры введены в обращение с 1 января 2026 года, но процедура обмена была начата немного позже.

Как сообщали российские СМИ, новые купюры были отпечатаны в России на фабрике Гознак. Они лишены изображений и символов. На купюрах старого образца присутствовала символика предыдущего режима, так, на купюрах в 2000 фунтов был изображен Башар Асада, а на купюрах 1000 фунтов – его отец и предшественник на посту президента Хафиз Асад.