Денежная реформа в Сирии: фунт потеряет два нуля и лишится портрета Асада

Глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия объявил о проведении денежной реформы. Денежной единицей станет новый сирийский фунт, который будет приравнен к 100 нынешним фунтам. Новые купюры вводятся в обращение с 1 января 2026 года.

"Введение новой валюты – не формальная мера, а принципиальная часть всеобъемлющей стратегии, основанной на основательном фундаменте", – заявил чиновник. Он также сообщил, что в течение 90 дней хождение будут иметь купюры обеих образцов, и этот срок может быть продлен.

По словам Хусрии, экономическая стратегия Сирии базируется на пяти основаниях: монетарной стабильности, прозрачности обмена валюты, эффективности и подконтрольности финансовых институтов, компьютерной безопасности и сбалансированном торговом обмене с другими странами.

Как отмечает Lenta.ru, новые купюры отпечатаны в России на фабрике Гознак. Они будут лишены изображений и символов. На купюрах старого образца присутствует символика предыдущего режима, так, на купюрах в 2000 фунтов изображен Башар Асада, а на купюрах 1000 фунтов – его отец и предшественник на посту президента Хафиз Асад.