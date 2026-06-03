Кнессет ограничит гонорар адвокатов по искам инвалидов ЦАХАЛа

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения одобрила ко второму и третьему чтениям правительственный законопроект, устанавливающий ограничение на гонорары адвокатов и других представителей по искам инвалидов ЦАХАЛа и силовых структур, а также жертв враждебных действий, добивающихся компенсаций в связи с инвалидностью.

Законопроект разграничивает ведение дел, включающих как заявление о признании, так и медицинские комиссии, и дел, предполагающих лишь одно из двух, а также дел с адвокатским представительством и без такового.

По искам инвалидов ЦАХАЛа, включающим заявление о признании и прохождение медкомиссии, плата за открытие дела составит не более 4 000 шекелей. По делам без адвокатского представительства – 2 667 шекелей. Для лиц, добивающихся признания жертвами враждебных действий, плата за открытие дела не превысит 2000 шекелей с представительством и 1333 шекеля без представительства.

При установлении постоянной группы инвалидности, дающей право на единовременное пособие (до 19%), по делу с адвокатским представительством потолок гонорара составит 7360 шекелей за первые 10% инвалидности с надбавкой 600 шекелей за каждый последующий процент. По делам без представительства – 4907 шекелей за первые 10% и 400 шекелей за каждый последующий процент.

При постоянной группе инвалидности 20% и выше, дающей право на ежемесячные выплаты, по делу с представительством будет взиматься не более 16000 шекелей за первые 20% с надбавкой 800 шекелей за каждый последующий процент; по делам без представительства – до 10660 шекелей за первые 20% и 533 шекеля за каждый последующий процент.

Законопроект также устанавливает максимальные суммы для дел с временной инвалидностью, апелляций, признания ухудшения состояния и прочих процедур. Все суммы в законе указаны без НДС и будут индексироваться раз в год в начале года в соответствии с индексом потребительских цен.