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Ближний Восток

Новые назначения в ХАМАСе: Захер Джабарин возглавит переговорную группу

ХАМАС
Назначения
время публикации: 21 июля 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 11:45
Новые назначения в ХАМАСе: Захер Джабарин возглавит переговорную группу
Wikipedia.org. Фото: Khamenei.ir

После избрания Халиля аль-Хайи на пост председателя политбюро ХАМАСа и объявления его официальным преемником ликвидированного Яхьи Синуара, в ХАМАСе провели дополнительный ряд назначений руководителей.

Как сообщает во вторник 21 июля саудовский телеканал Asharq со ссылкой на источники в ХАМАСе, Халид Машаль, занявший второе место на выборах, становится заместителем Халиля аль-Хайи.

Захер Джабарин, как ожидается, возглавит переговорную группу вместо аль-Хайи. Джабарин руководит подразделением, отвечающим за Иудею и Самарию и координирующим террористическую деятельность из-за рубежа. Он также считается близким соратником Халиля аль-Хайи и сторонником иранской оси.

Источник в ХАМАСе сообщил, что процедура выборов проходила с использованием сложного секретного механизма, поскольку многие руководители организации были ликвидированы Израилем. По его словам, представители Совета шуры от сектора Газы почти единогласно поддержали кандидатуру аль-Хайи – против проголосовал лишь один член совета.

На заседании руководства ХАМАСа в Стамбуле было решено сохранить существующее распределение руководящих штабов между Катаром и Турцией.

Генеральное политбюро создаст отдельные руководящие структуры по политическим и военным вопросам.

Сообщается также, что генеральное политбюро ХАМАСа теперь создаст новые руководящие структуры, отвечающие отдельно за политические и военные вопросы. Генеральное политбюро состоит из 18 членов, представляющих три направления: сектор Газы, Иудею и Самарию, а также палестинскую диаспору за рубежом.

Следующие внутренние выборы в Совет шуры и политбюро планируется провести в 2027 году.

Ближний Восток
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