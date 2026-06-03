"Аркия" составит конкуренцию "Эль-Алю" на рейсах в Токио

Израильская авиакомпания "Аркия" объявила о начале прямых полетов в Токио с октября 2026 года. На данный момент маршрут обслуживает только авиакомпания "Эль-Аль".

Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из Израиля будут по понедельникам и средам, а из Токио – по понедельникам и средам. Компания будет задействовать на маршруте самолет Airbus A330.