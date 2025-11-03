x
ЦАХАЛ изымает из автопарка китайские автомобили

время публикации: 03 ноября 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 07:11
ЦАХАЛ изымает из автопарка китайские автомобили
AP Photo/Andy Wong

По распоряжению начальника генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира управление снабжения и логистики начало изымать из автомобильного парка автомобили китайского производства в связи с опасениями, что они могут стать инструментом шпионажа.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", процесс изъятия проводится постепенно. На первом этапе автомобили будут заменены офицерам на секретных должностях и офицерам, связанным с секретной информацией. Полная замена автомобилей предусмотрена до конца первого квартала 2026 года.

На текущий момент в автопарке около 700 китайских автомобилей, в основном – электромобили Chery, которые предоставлялись многодетным офицерам, поскольку имеют семь посадочных мест.

Напомним, что ранее было заблокировано участие китайских производителей в тендерах на покупку автомобилей для военных, а затем был издан запрет на заезд на китайских автомобилях на военные базы.

