Филантроп Сильван Адамс пожертвовал на восстановление больницы "Сорока" 100 млн долларов

Филантроп и президент Всемирного еврейского конгресса Сильван Адамс пожертвовал на восстановление больницы "Сорока", пострадавшей в результате прямого попадания иранской ракеты, 100 миллионов долларов.

В течение четырех месяцев после окончания операции "Народ как лев" больница "Сорока", в которой после попадания иранской ракеты был полностью разрушен один из старых корпусов, ждала денег от правительства на восстановительные работы. И только в воскресенье, 2 ноября, правительство одобрило перевод "Сороке" 360 миллионов шекелей.

Сайт "Мако" отмечает, что денег, выделенных правительством, недостаточно для завершения восстановительных работ, и поэтому больница продолжает сбор пожертвований.