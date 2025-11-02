x
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Филантроп Сильван Адамс пожертвовал на восстановление больницы "Сорока" 100 млн долларов

Война с Ираном
Правительство
Беэр-Шева
время публикации: 02 ноября 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 20:28
Филантроп Сильван Адамс пожертвовал на восстановление больницы "Сорока" 100 млн долларов
AP Photo/Leo Correa

Филантроп и президент Всемирного еврейского конгресса Сильван Адамс пожертвовал на восстановление больницы "Сорока", пострадавшей в результате прямого попадания иранской ракеты, 100 миллионов долларов.

В течение четырех месяцев после окончания операции "Народ как лев" больница "Сорока", в которой после попадания иранской ракеты был полностью разрушен один из старых корпусов, ждала денег от правительства на восстановительные работы. И только в воскресенье, 2 ноября, правительство одобрило перевод "Сороке" 360 миллионов шекелей.

Сайт "Мако" отмечает, что денег, выделенных правительством, недостаточно для завершения восстановительных работ, и поэтому больница продолжает сбор пожертвований.

Экономика
