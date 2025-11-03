x
03 ноября 2025
Ноябрь - месяц скидок в онлайн-торговле. Расписание мероприятий

время публикации: 03 ноября 2025 г., 11:07
Ноябрь - месяц скидок в онлайн-торговле. Расписание мероприятий
AP Photo/Wilfredo Lee

Ноябрь традиционно является месяцем массовых распродаж, особенно в онлайн-торговле. В Израиле месяц откроется традиционным мероприятием ShoppingIL, которое пройдет 5-6 ноября (хотя некоторые компании решили поторопиться и начать его уже сейчас).

В мероприятии примут участие около 3000 компаний, от крупных сетей до малых бизнесов.

11 ноября – китайский "День холостяка", традиционно являющийся днем распродаж на таких платформах, как AliExpress, Temu, Shein и т.д.

28 ноября – "Черная пятница", когда традиционные массовые распродажи возглавляет платформа Amazon.

А закроет месяц распродаж "Киберпонедельник", который в этом году выпадает на 1 декабря.

