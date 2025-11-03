Количество израильтян с правом прохода без очереди выросло в пять раз за три года

Согласно данным Ведомства национального страхования, количество израильтян с инвалидностью, обладающих карточкой прохода без очереди в общественных и публичных учреждениях, выросло со 120 тысяч в 2022 году до 600 тысяч летом 2025 года, сообщает The Marker.

Основной причиной столь резкого роста количества обладателей карточки, дающей возможность прохода вне очереди в госучреждениях, аэропорту, на кассе в супермаркете, в парках развлечений и т.д., стало решение Кнессета существенно расширить список лиц, имеющих право на получение карточки.

В 2022 году в список получателей были включены люди с душевными расстройствами или на аутическом спектре, имеющие не менее 40% инвалидности, а также дети с инвалидностью.

Следует отметить, что карточка не работает в медицинских учреждениях, а также в местах, где можно заказать очередь заранее.