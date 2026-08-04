Отец ребенка с аутизмом приговорен к общественным работам за нападение на инвалида

Мировой суд приговорил отца ребенка с аутизмом к девяти месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере 15 тысяч шекелей за нападение на работника минимаркета, мужчину с синдромом Дауна и ментальной инвалидностью. Нападение произошло после того, как работник магазина в ходе конфликта с мальчиком-посетителем толкнул его, и тот упал.

Как сообщает "А-Йом", изначально обвинение просило приговорить подсудимого к реальному тюремному наказанию сроком от 10 до 16 месяцев, и смягчения приговора удалось добиться лишь благодаря сделке с правосудием.

По материалам суда, потерпевший – мужчина в возрасте около 40 лет с синдромом Дауна, признанный беспомощным, а сын обвиняемого – ребенок с особыми потребностями. Инцидент произошел после конфликта между ними, в ходе которого потерпевший толкнул ребенка, и тот упал.

Через несколько минут разозленный отец ребенка вошел в минимаркет, где находился потерпевший, без каких-либо объяснений набросился на него, схватил за одежду и начал наносить удары по лицу и телу. Когда потерпевший попытался укрыться за прилавком, нападавший продолжил преследование, толкнул его, поднял с пола, ударил головой, бросил в него пластиковый поднос и прекратил избиение только после вмешательства очевидцев. В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения.

Отец мальчика в ходе судебного разбирательства утверждал, что конфликт между его ребенком и сотрудником магазина был не первым: по его словам, его сын долгое время подвергался издевательствам со стороны потерпевшего, и поэтому в день происшествия он не справился с эмоциями после очередного нападения.

Этот инцидент сильно повлиял на всех причастных: семья подсудимого фактически распалась, и он стал основным опекуном своих детей. У пострадавшего после нападения развилось посттравматическое стрессовое расстройство, он страдает от ночных кошмаров, боится оставаться дома один, а его функциональное состояние значительно ухудшилось.

Нападавший прошел курс реабилитации, он неоднократно выражал раскаяние и подчеркнул, что сожалеет о произошедшем каждый день.