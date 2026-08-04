Из-за пожаров в Европе ожидается рост цен на оливковое масло

Европейские производители оливкового масла предупреждают о новом повышении цен на фоне экстремальной жары, засухи и лесных пожаров.

В Греции, Италии и Португалии оливковые рощи пострадали от пожаров, а в Испании и Франции длительная засуха привела к преждевременному опаданию плодов.

По оценке представителей рынка, при сохранении неблагоприятной погоды "осенью цены начнут расти, потому что будет меньше качественных плодов для производства масла".