Из-за пожаров в Европе ожидается рост цен на оливковое масло
время публикации: 04 августа 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 22:20
Из-за пожаров в Европе ожидается рост цен на оливковое масло
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Европейские производители оливкового масла предупреждают о новом повышении цен на фоне экстремальной жары, засухи и лесных пожаров.
В Греции, Италии и Португалии оливковые рощи пострадали от пожаров, а в Испании и Франции длительная засуха привела к преждевременному опаданию плодов.
По оценке представителей рынка, при сохранении неблагоприятной погоды "осенью цены начнут расти, потому что будет меньше качественных плодов для производства масла".