Столкновение грузовика и легковушки возле Тель-Арада, один человек погиб и двое получили травмы

На 80-й трассе, недалеко от Тель-Арада, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.

Парамедики скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте аварии констатировали смерть мужчины (примерно 50 лет).

Еще два человека были доставлены в больницу "Сорока": мужчина примерно 35 лет в тяжелом состоянии и мужчина примерно 45 лет в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.