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Израиль

Столкновение грузовика и легковушки возле Тель-Арада, один человек погиб и двое получили травмы

ДТП
время публикации: 04 августа 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 22:34
Столкновение грузовика и легковушки возле Тель-Арада, один человек погиб и двое получили травмы
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Столкновение грузовика и легковушки возле Тель-Арада, один человек погиб и двое получили травмы
Пресс-служба МАДА

На 80-й трассе, недалеко от Тель-Арада, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.

Парамедики скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте аварии констатировали смерть мужчины (примерно 50 лет).

Еще два человека были доставлены в больницу "Сорока": мужчина примерно 35 лет в тяжелом состоянии и мужчина примерно 45 лет в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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