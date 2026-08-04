Столкновение грузовика и легковушки возле Тель-Арада, один человек погиб и двое получили травмы
время публикации: 04 августа 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 22:34
Столкновение грузовика и легковушки возле Тель-Арада, один человек погиб и двое получили травмы
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На 80-й трассе, недалеко от Тель-Арада, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.
Парамедики скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте аварии констатировали смерть мужчины (примерно 50 лет).
Еще два человека были доставлены в больницу "Сорока": мужчина примерно 35 лет в тяжелом состоянии и мужчина примерно 45 лет в состоянии средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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