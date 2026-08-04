ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла за год на 1091 шекель

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июне 2026 года средняя зарплата в Израиле составляла 15223 шекеля брутто, на 1091 шекель (7,7%) больше, чем в июне 2025 года.

Количество наемных работников в Израиле выросло на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 4 миллиона 216 тысяч человек.

Одновременно были уточнены данные по зарплате за май. Средняя зарплата выросла на 884 шекеля по сравнению с маем 2025 года и составила 14263 шекеля.

Средняя зарплата в хайтеке выросла на 4301 шекель по сравнению с маем 2025 года и составила 35760 шекелей, а число наемных работников в хайткеке составило 397,1 тысяч человек.