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Экономика

ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла за год на 1091 шекель

Статистика
Рынок труда
время публикации: 04 августа 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 22:04
ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла за год на 1091 шекель
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ЦСБ: средняя зарплата в Израиле выросла за год на 1091 шекель
Nati Shohat/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июне 2026 года средняя зарплата в Израиле составляла 15223 шекеля брутто, на 1091 шекель (7,7%) больше, чем в июне 2025 года.

Количество наемных работников в Израиле выросло на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 4 миллиона 216 тысяч человек.

Одновременно были уточнены данные по зарплате за май. Средняя зарплата выросла на 884 шекеля по сравнению с маем 2025 года и составила 14263 шекеля.

Средняя зарплата в хайтеке выросла на 4301 шекель по сравнению с маем 2025 года и составила 35760 шекелей, а число наемных работников в хайткеке составило 397,1 тысяч человек.

Экономика
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