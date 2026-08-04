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Ближний Восток

Арабские СМИ: сирийская армия приведена в состояние повышенной готовности без объяснения причин

Сирия
Иран
Ирак
время публикации: 04 августа 2026 г., 21:34 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 21:34
Арабские СМИ: сирийская армия приведена в состояние повышенной готовности без объяснения причин
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Арабские СМИ: сирийская армия приведена в состояние повышенной готовности без объяснения причин
AP Photo/Omar Albam

Телеканалы "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат" со ссылкой на свои источники сообщили о повышении уровня готовности в сирийской армии. В сообщении отмечается, что официальные причины этого шага не были объявлены.

По данным сирийских СМИ, министерство обороны распорядилось ввести режим тревоги к"атегории С" и направить дополнительные подразделения к сирийско-иракской границе. Военнослужащим предписано незамедлительно прибыть в свои части.

Протяженность границы между Сирией и Ираком составляет около 600 километров. На ней расположены три основных официальных перехода: Аль-Ярубия – Рабия, соединяющий сирийскую провинцию Хасака с иракской Найнавой; Аль-Букамаль – Аль-Каим между провинциями Дир эз-Зор и Анбар; а также переход Ат-Танф – Аль-Валид возле границ Сирии, Ирака и Иордании.

"Аль-Арабия" и "Аль-Хадат" отмечают, что в начале августа Дамаск предупредил Багдад о зафиксированных передвижениях проиранских вооруженных формирований возле границы. По словам иракского политического источника, сирийская сторона заявила, что ответит на любую атаку, совершенную с территории Ирака, и потребовала от иракских властей не допустить использования своей территории для действий против Сирии. При этом телеканалы не утверждают, что именно эти сообщения стали причиной нынешнего повышения готовности.

Ближний Восток
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