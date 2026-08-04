Утверждена прокладка железной дороги в Хариш

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил к подаче протестов план прокладки линии Менаше, которая должна связать с национальной железнодорожной сетью город Хариш, агломерацию Бака-Джат и населенные пункты района Менаше.

План предусматривает строительство двухпутной железнодорожной линии протяженностью около 50 км, а также модернизацию и расширение шоссе 574 и 581 и завершение участка трассы 444 между Бат-Хефер, Харишем и шоссе 65.

Линия, которая пройдет вдоль шоссе №6, соединится на юге с восточной железнодорожной линией, а на севере – с линией а-Эмек и Галилейской линией, которую планируется довести до Тверии.

Новая линия сократит время в пути и позволит жителям региона добираться до центра страны, минуя Хайфу.

В рамках плана будут построены три новые железнодорожные станции – в Бат-Хефер, Бака-эль-Гарбии и Харише. Кроме того, треть трассы линии планируется проложить в тоннеле – чтобы сохранить открытые пространства в руслах ручьев.