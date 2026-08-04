x
04 августа 2026
|
последняя новость: 21:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 августа 2026
|
04 августа 2026
|
последняя новость: 21:55
04 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утверждена прокладка железной дороги в Хариш

Транспорт
Инфраструктура
время публикации: 04 августа 2026 г., 21:55 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 21:58
Утверждена прокладка железной дороги в Хариш
0:00 0:00
Утверждена прокладка железной дороги в Хариш
Avshalom Sassoni/Flash90

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил к подаче протестов план прокладки линии Менаше, которая должна связать с национальной железнодорожной сетью город Хариш, агломерацию Бака-Джат и населенные пункты района Менаше.

План предусматривает строительство двухпутной железнодорожной линии протяженностью около 50 км, а также модернизацию и расширение шоссе 574 и 581 и завершение участка трассы 444 между Бат-Хефер, Харишем и шоссе 65.

Линия, которая пройдет вдоль шоссе №6, соединится на юге с восточной железнодорожной линией, а на севере – с линией а-Эмек и Галилейской линией, которую планируется довести до Тверии.

Новая линия сократит время в пути и позволит жителям региона добираться до центра страны, минуя Хайфу.

В рамках плана будут построены три новые железнодорожные станции – в Бат-Хефер, Бака-эль-Гарбии и Харише. Кроме того, треть трассы линии планируется проложить в тоннеле – чтобы сохранить открытые пространства в руслах ручьев.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook