Курсы валют в Израиле на 4 августа 2026 года: доллар и евро подешевели
время публикации: 04 августа 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 15:33
Курсы валют в Израиле на 4 августа 2026 года: доллар и евро подешевели
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Банк Израиля сообщает, что во вторник, 4 августа, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара упал на 0,948% и составил 3,030 шекеля за $1. Курс евро упал также на 0,948% и составил 3,490 шекеля за €1.