Курсы валют в Израиле на 4 августа 2026 года: доллар и евро подешевели

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 4 августа, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара упал на 0,948% и составил 3,030 шекеля за $1. Курс евро упал также на 0,948% и составил 3,490 шекеля за €1.