Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, в ходе пятимесячного военного конфликта с Ираном США израсходовали практически весь арсенал точных баллистических ракет наземного базирования.

В первую очередь речь идет о ракетах ATACMS, дальностью действия до 300 километров, и PrSM, новейшие модификации которых способны доставить боеголовку на расстояние до 1000 километров. ATACMS активно используются Украиной в военных действиях против Украины.

Стоимость одной такой ракеты составляет около миллиона долларов, а PrSM может превышать три миллиона. Эксперты отмечают, что они должны сыграть важную роль в возможном конфликте с Китаем, и пустые склады угрожают сдерживающему потенциалу США, в том числе – против России.

Согласно одному из источников, израсходована также половина крылатых ракет Tomahawk, которые использует в первую очередь ВМФ.В публикации отмечается: ранее появился отчет о том, что в период с февраля по июль было израсходовано около 65% ракет-перехватчиков Patriot и 38% ракет-перехватчиков THAAD.

Агентство обратилось за комментарием в министерство обороны США. "Американская армия – самая сильная в мире. Она обладает всем необходимым, чтобы выполнить приказ президента. Наш арсенал и наши возможности позволяют нам обеспечить безопасность граждан США и защиту национальных интересов", – говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.