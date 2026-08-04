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Израиль

Масштабные перекрытия трасс из-за лесного пожара в Бен-Шемене

Транспорт
Пожары
время публикации: 04 августа 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 15:28
Масштабные перекрытия трасс из-за лесного пожара в Бен-Шемене
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Масштабные перекрытия трасс из-за лесного пожара в Бен-Шемене
Oren Ben Hakoon/Flash90

Полиция сообщила о масштабных ограничениях движения в связи с пожаром в районе Бен-Шемена. Крупные силы полиции находятся в районе Бен-Шемена, на шоссе №1, №6 и прилегающих дорогах, регулируя движение и направляя транспортные потоки.

В связи с пожаром перекрыты:

– трасса №6 в районе Бен-Шемена в обоих направлениях, движение перенаправлено на шоссе 444;

– шоссе №1 в восточном направлении перекрыто в районе Бен-Шемена, движение перенаправлено на шоссе 443.

Полиция призывает водителей не приближаться к указанным районам, выполнять указания сотрудников полиции, заранее планировать маршрут и учитывать значительные заторы на дорогах в этом районе, пользоваться навигационными приложениями и следить за оперативной информацией об изменениях в организации движения.

Кроме того, важно не останавливаться на обочине и не разворачиваться в попытке объехать перекрытия, поскольку это создает угрозу безопасности и мешает работе экстренных служб.

Необходимо также уступать дорогу автомобилям пожарно-спасательных служб и другим экстренным службам, работающим в районе пожара.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2026

Трасса №6 перекрыта в обоих направлениях из-за лесного пожара в районе леса Бен-Шемен