Масштабные перекрытия трасс из-за лесного пожара в Бен-Шемене

Полиция сообщила о масштабных ограничениях движения в связи с пожаром в районе Бен-Шемена. Крупные силы полиции находятся в районе Бен-Шемена, на шоссе №1, №6 и прилегающих дорогах, регулируя движение и направляя транспортные потоки.

В связи с пожаром перекрыты:

– трасса №6 в районе Бен-Шемена в обоих направлениях, движение перенаправлено на шоссе 444;

– шоссе №1 в восточном направлении перекрыто в районе Бен-Шемена, движение перенаправлено на шоссе 443.

Полиция призывает водителей не приближаться к указанным районам, выполнять указания сотрудников полиции, заранее планировать маршрут и учитывать значительные заторы на дорогах в этом районе, пользоваться навигационными приложениями и следить за оперативной информацией об изменениях в организации движения.

Кроме того, важно не останавливаться на обочине и не разворачиваться в попытке объехать перекрытия, поскольку это создает угрозу безопасности и мешает работе экстренных служб.

Необходимо также уступать дорогу автомобилям пожарно-спасательных служб и другим экстренным службам, работающим в районе пожара.