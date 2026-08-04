БАГАЦ рассмотрит законность перечисления 270 млн шекелей ультрарелигиозному образованию

БАГАЦ в среду рассмотрит все 40 утвержденных финансовой комиссией Кнессета переводов бюджетных средств на нужды ультраортодоксального образования.

В частности, утвержден перевод 26 млн шекелей на программу предотвращения отсева учащихся йешив из системы образования, 16 миллионов – на повышение финансирования групп продленного дня в ультрарелигиозных детских садах и начальных школах, повышение окладов воспитательниц в зависимости от стажа и другие нужды.

Отметим, что в среду также ожидается дополнительное заседание финансовой комиссии, которая должна утвердить еще серию бюджетных трансферов на нужды "харедим"