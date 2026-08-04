x
04 августа 2026
|
последняя новость: 16:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 августа 2026
|
04 августа 2026
|
последняя новость: 16:04
04 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ рассмотрит законность перечисления 270 млн шекелей ультрарелигиозному образованию

Бюджет
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 04 августа 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 15:02
БАГАЦ рассмотрит законность перечисления 270 млн шекелей ультрарелигиозному образованию
0:00 0:00
БАГАЦ рассмотрит законность перечисления 270 млн шекелей ультрарелигиозному образованию
Flash90. Фото: Г.Йоханан

БАГАЦ в среду рассмотрит все 40 утвержденных финансовой комиссией Кнессета переводов бюджетных средств на нужды ультраортодоксального образования.

В частности, утвержден перевод 26 млн шекелей на программу предотвращения отсева учащихся йешив из системы образования, 16 миллионов – на повышение финансирования групп продленного дня в ультрарелигиозных детских садах и начальных школах, повышение окладов воспитательниц в зависимости от стажа и другие нужды.

Отметим, что в среду также ожидается дополнительное заседание финансовой комиссии, которая должна утвердить еще серию бюджетных трансферов на нужды "харедим"

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2026

Утвержден перевод четверти миллиарда шекелей на нужды ультраортодоксального образования