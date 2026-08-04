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Ближний Восток

Взрыв на алюминиевом комбинате к югу от Тегерана

Иран
Пожары
время публикации: 04 августа 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 15:02
Взрыв на алюминиевом комбинате к югу от Тегерана
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Взрыв на алюминиевом комбинате к югу от Тегерана
AP Photo

В промышленной зоне, расположенной в южном пригороде Тегерана, произошел взрыв на алюминиевом комбинате. По первоначальной информации, взорвался резервуар, возник пожар. Взрыв вызвал панику.

Отметим, что инцидент произошел на фоне конфронтации между Ираном и США и сообщениях об отмене в последний момент нового массированного удара по Ирану, который должен был затронуть и промышленный потенциал режима аятолл.

В ходе военных действий США и Израиль неоднократно атаковали предприятия тяжелой промышленности. Так, 8 апреля был нанесен удар по крупнейшему в Иране алюминиевому комбинату, расположенному в Араке.

Ближний Восток
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