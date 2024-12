Чем криптокошелек Best Wallet и его собственный токен полезны инвестору

Shutterstock/N ON NE ON. Предоставлено рекламодателем

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Стартовала открытая предпродажа нативных токенов криптовалютного кошелька для инвесторов Best Wallet. Она уже собрала почти $2 млн, что неудивительно, если учитывать растущую базу пользователей приложения.

Токен $BEST предоставляет держателям ряд преимуществ. В ближайшие дни инвесторы могут приобрести $BEST по самой низкой цене в $0,0229 за токен. Затем она будет повышаться по мере роста числа инвесторов.

Криптокошелек Best Wallet – это полноценный мультитул для инвестора

Биткоин снова обновил ценовой максимум, а монеты-мемы общими усилиями приблизились к рыночной стоимости в $120 миллиардов. Бычьи настроения на рынке необычайно высоки.

Peanut the Squirrel ($PNUT) за последний месяц вырос на тысячи процентов, и сегодня торгуется на биржах по $1,21 миллиарда долларов, демонстрируя мощные скачки цен.

Pepe ($PEPE) за неделю прибавил 55%, а Bonk ($BONK) вырос за тот же период на 60%.

Растут не только цены на мемкоины, но и их количество на рынке. Один только блокчейн Solana запустил на своей площадке огромное количество токенов. Эксперты считают, что мемные криптовалюты начинают суперцикл.

В огромном списке криптовалют довольно непросто отыскать действительно стоящие проекты. Best Wallet и его новые возможности сделали эту задачу выполнимой. Приложение предлагает раздел "Предстоящие токены", где пользователям доступны криптовалютные проекты на стадии пресейла. Например, Pepe Unchained ($PEPU), предварительная продажа которого шагнула за отметку $40 млн. Закрытая продажа токена $BEST также доступна в этом разделе.

Кроме того, пользователи могут следить за курсом популярных криптовалют прямо из приложения, что позволяет провести технический анализ буквально на бегу и сразу же купить или продать нужный актив.

Перспективные криптовалюты с 200 бирж – в одном месте

Best Wallet может стать одним из самых эффективных инструментов для покупки и обмена криптовалют. Приложение предлагает довольно конкурентоспособный обменный курс в отрасли.

Площадка работает с более чем 200 с децентрализованными биржами (DEX), которые объединяет 20+ кроссплатформенных мостов. Это обеспечивает бесперебойный и эффективный обмен для пользователей.

Best Wallet поддерживает интеграцию с Alchemy Pay, MoonPay и другими сервисами для конвертации криптовалюты в более чем 100 фиатных валют (USD, EUR, GBP). Также пользователи могут внести средства непосредственно на банковские счета используя возможности Best Wallet.

Чем инвестору будет полезен токен $BEST

Экосистема Best Wallet включает в себя приложение Best Wallet, Best DEX и готовящуюся к выпуску Best Card. $BEST станет основным токеном внутри этой масштабной площадки, и возможности его использования будут расти. Это увеличивает инвестиционную привлекательность новой криптовалюты.

После старта бычьего рынка число ежемесячных активных пользователей Best Wallet увеличилось на 151%. Держатели $BEST получают более низкие комиссии на сделки в приложении. Затраты на использование межцепочечных свопов Best Wallet и конвертацию криптовалюты в фиат также снижаются.

$BEST увеличивает вознаграждения за стейкинг и предоставляет доступ к Stage 0. Это возможность получить долю в предстоящих пресейлах, еще до появления официальной информации о них.

Стоимость $BEST скоро вырастет

Токен $BEST поможет инвесторам использовать все возможности криптокошелька Best Wallet. Однако его стоимость постоянно растет, так что покупку лучше не откладывать.

Приложение Best Wallet можно скачать в App Store или Google Play. Затем потребуется пройти простую регистрацию и перейти в раздел "Предстоящие токены". $BEST доступен к покупке за ETH, BNB, USDT или фиатную валюту.