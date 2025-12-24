x
24 декабря 2025
Израиль

Офис Нетаниягу: Израиль ответит на нарушения ХАМАСом соглашения о прекращении огня

время публикации: 24 декабря 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 14:41
Офис Нетаниягу: Израиль ответит на нарушения ХАМАСом соглашения о прекращении огня
Aloni Mor/Flash90

В среду, 24 декабря, офис главы правительства Израиля опубликовал заявление о том, что террористическая организация ХАМАС продолжает нарушать режим прекращения огня и не следует плану президента США Дональда Трампа ("план из 20 пунктов").

"Их постоянный и непрерывный публичный отказ от разоружения является вопиющим нарушением, и сегодня их намерения были подтверждены подрывом самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа", – отмечается в заявлении офиса израильского премьера.

"ХАМАС должен соблюдать подписанное им соглашение, которое включает в себя отстранение от власти, демилитаризацию и дерадикализацию", – говорится в заявлении.

"Израиль ответит соответствующим образом", – подчеркивают в офисе Биньямина Нетаниягу.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в ходе операции по зачистке района Рафиаха, на юге сектора Газы, от террористической инфраструктуры бронемашина наехала на самодельное взрывное устройство. В результате взрыва один из бойцов получил легкие ранения, он был доставлен в больницу. Семья раненого военнослужащего уведомлена.

