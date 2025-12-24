Израильский стартап разработал систему связи для флотов подводных дронов

Стартап Skana Robotics разработал технологию, позволяющую группам подводных роботов обмениваться данными на больших расстояниях без всплытия на поверхность.

Компания Skana Robotics создала новую функцию для своей системы управления флотом SeaSphere. Эта функция решает одну из главных проблем подводных операций – коммуникацию между аппаратами.

До сих пор подводные роботы для передачи данных были вынуждены подниматься к поверхности, что создает очевидный риск их обнаружения противником. Связь под водой крайне затруднена: радиоволны практически не распространяются в водной среде, оптические каналы работают только на расстоянии нескольких метров, а акустические сигналы имеют крайне низкую пропускную способность – от десятков до десятков тысяч бит в секунду. Кроме того, акустическая связь страдает от задержек и помех.

Прорыв Skana Robotics заключается не в новом способе передачи сигнала, а в радикально более эффективном использовании существующих акустических каналов. Профессор Тедди Лазебник из Хайфского университета, возглавлявший исследование, разработал алгоритмы "семантического сжатия". Вместо передачи сырых данных от сенсоров система отправляет компактные сообщения высокого уровня: фактически дроны общаются с помощью аналога человеческой речи. Они сообщают друг другу, что обнаружили, где остается неопределенность, какие действия они намерены предпринять. Это позволяет втиснуть критически важную информацию в узкий акустический канал.

Второй важнейший элемент системы – распределенное планирование. Аппараты могут самостоятельно принимать решения о перераспределении задач: передать обнаруженный объект ближайшему соседу, сформировать поисковую линию или перенаправить часть группы на инспекцию, продолжая работать в рамках общей миссии флота.

Тедди Лазебник объясняет, что команда намеренно отказалась от новейших ИИ-технологий, в том числе больших языковых моделей, в пользу более проверенных и математически обоснованных алгоритмов. Они дают более предсказуемые и проверяемые результаты. Современные нейросети мощнее, но их поведение более "шаткое", что критично для военных применений.

Система SeaSphere дает возможность развертывать сотни беспилотных аппаратов в одной операции с координацией действий как на поверхности, так и под водой. Помимо оборонных задач, технология может применяться для защиты и охраны подводной инфраструктуры и цепочек поставок.

Стартап Skana Robotics фокусируется на продажах правительствам и компаниям в Европе. В 2026 году компания планирует выпуск коммерческой версии продукта.