Вооруженные силы США сообщили, что Санта-Клаус начал раздачу рождественских подарков

Военное министерство США сообщило, что, как и в предыдущие десятилетия, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) ведет наблюдение за Санта-Клаусом, который вылетел с Северного Полюса, чтобы раздать подарки детям.

"Когда по всей нашей стране семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать рождество нашего господа и спасителя Иисуса Христа, наши помыслы с отважными военнослужащими, которые сохраняют бдительность во всем мире, жертвуя самым дорогим для защиты наших свобод", – заявляет пресс-служба Пентагона.

Он едет на красных санях, запряженных восьмеркой оленей, путь которым указывает девятый – знаменитый Рудольф. Санта облетает Океанию, Австралию, Азию, Африку, Европу, Северную, Центральную и Южную Америку. Все это время военные ведут подсчет розданных им подарков.

NORAD следит за рождественским полетом Санты уже семь десятилетий. Как утверждается, при этом используются данные со спутников, радаров, а на североамериканском участке пути его сопровождают самолеты ВВС США – рождественский дед благородно придерживает оленей, когда летчики отстают.