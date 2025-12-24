x
24 декабря 2025
|
последняя новость: 13:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2025
|
24 декабря 2025
|
последняя новость: 13:35
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Вооруженные силы США сообщили, что Санта-Клаус начал раздачу рождественских подарков

время публикации: 24 декабря 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 13:37
Вооруженные силы США сообщили, что Санта-Клаус начал раздачу рождественских подарков
NORAD via AP

Военное министерство США сообщило, что, как и в предыдущие десятилетия, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) ведет наблюдение за Санта-Клаусом, который вылетел с Северного Полюса, чтобы раздать подарки детям.

"Когда по всей нашей стране семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать рождество нашего господа и спасителя Иисуса Христа, наши помыслы с отважными военнослужащими, которые сохраняют бдительность во всем мире, жертвуя самым дорогим для защиты наших свобод", – заявляет пресс-служба Пентагона.

Он едет на красных санях, запряженных восьмеркой оленей, путь которым указывает девятый – знаменитый Рудольф. Санта облетает Океанию, Австралию, Азию, Африку, Европу, Северную, Центральную и Южную Америку. Все это время военные ведут подсчет розданных им подарков.

NORAD следит за рождественским полетом Санты уже семь десятилетий. Как утверждается, при этом используются данные со спутников, радаров, а на североамериканском участке пути его сопровождают самолеты ВВС США – рождественский дед благородно придерживает оленей, когда летчики отстают.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2024

Американские военные сообщили, что Санта-Клаус отправился в путь
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 декабря 2023

Американские военные пристально следят за полетом Санта Клауса