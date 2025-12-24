Глава МИД Турции и лидер ХАМАСа обсудили второй этап соглашения по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с делегацией ХАМАСа, возглавляемой председателем политбюро группировки Халилем аль-Хайей. Обсуждалась ситуация в секторе Газы и переход ко второму этапу соглашения.

"Турция будет самым решительным образом и на всех аренах отстаивать интересы палестинцев", – заявил Фидан. Он также особо остановился на усилиях Турции по обеспечению жителей Газы жильем и гуманитарной помощью.

Его собеседник заявил, что ХАМАС выполняет все принятые на себя условия соглашения, и обвинил Израиль в постоянных нарушениях договоренностей. По словам аль-Хайи, цель этих действий – сорвать переход ко второму этапу плана по урегулированию в Газе.

Напомним: ранее идан заявил, что реализация второго этапа плана по урегулированию ситуации в секторе Газы стартует в начале 2026 года. По его словам, приоритетным является создание в секторе палестинского самоуправления.

Заявление было сделано политиком в Дамаске по итогам прошедших несколькими днями ранее во Флориде консультаций с участием высокопоставленных представителей США, Турции, Египта и Катара, выступивших в качестве посредников при урегулировании в Газе.

Второй этап плана предусматривает дальнейший вывод израильских войск, создание временной властной структуры, которая возьмет на себя управление сектором, формирование международных стабилизационных сил и разоружение террористической группировки ХАМАС.