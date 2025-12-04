x
04 декабря 2025
Экономика

Еврокомиссия представила план финансирования Украины на 90 млрд евро

Война в Украине
Европейский Союз
Украина
время публикации: 04 декабря 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 14:46
Еврокомиссия представила план финансирования Украины на 90 млрд евро
AP Photo/Harry Nakos

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой, призванной обеспечить финансовую поддержку Украины в 2026-2027 годах в условиях продолжающейся войны с Россией.

Она сообщила, что Евросоюз предоставит две трети из 137 миллиардов евро, необходимых для функционирования государства и ведения военных действий. "Это 90 миллиардов евро – остальную сумму должны будут предоставить международные партнеры", – заявила фон дер Ляйен.

Она предложила два варианта финансирования: первый предусматривает предоставление Украине займа под гарантии ЕС, второй – использование замороженных на территории Евросоюза российских финансовых активов. Этот вариант предусматривает возвращение Украиной средств после получения репараций от России – в случае, если это произойдет.

Против второго варианта выступает Бельгия, на территории которой располагается депозитарий Euroclear, где заморожена большая часть российских активов. Она опасается юридических и финансовых санкций с российской стороны и требует от ЕС гарантий на этот случай.

Экономика
