Еврокомиссия представила план финансирования Украины на 90 млрд евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой, призванной обеспечить финансовую поддержку Украины в 2026-2027 годах в условиях продолжающейся войны с Россией.

Она сообщила, что Евросоюз предоставит две трети из 137 миллиардов евро, необходимых для функционирования государства и ведения военных действий. "Это 90 миллиардов евро – остальную сумму должны будут предоставить международные партнеры", – заявила фон дер Ляйен.

Она предложила два варианта финансирования: первый предусматривает предоставление Украине займа под гарантии ЕС, второй – использование замороженных на территории Евросоюза российских финансовых активов. Этот вариант предусматривает возвращение Украиной средств после получения репараций от России – в случае, если это произойдет.

Против второго варианта выступает Бельгия, на территории которой располагается депозитарий Euroclear, где заморожена большая часть российских активов. Она опасается юридических и финансовых санкций с российской стороны и требует от ЕС гарантий на этот случай.