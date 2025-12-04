Производство оружия в Израиле: где взять деньги на закупку. Экономический обзор

О производстве оружия в Израиле и об изыскании денег в бюджете на его закупку.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Текущий статус оборонной отрасли

На этой неделе в Германии на боевое дежурство встала система противоракетной обороны "Хец-3". И хотя она была куплена Берлином еще до войны, это хороший повод обсудить состояние израильской оборонной промышленности.

"Критика Израиля на международной арене из-за сектора Газы никак не повлияла на спрос на израильское оружие", – говорится в отчете Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) о доходах 100 крупнейших оборонных корпораций планеты за 2024 год.

Три ведущих израильских оборонных концерна улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2023 годом "Эльбит Маарахот" показал 13,6% роста и поднялся с 27-й строчки на 25-ю, "Израильская авиационная промышленность" с 12,6% роста доходов поднялась с 34-го места на 31-е, а "Рафаэль" с 22,7% роста доходов переместился с 41-й строчки на 34-ю. Их совокупная доходность выросла за год на 16% до 16,2 миллиарда долларов, составив 2,4% от совокупной доходности ТОП-100.

И, судя по текущим биржевым отчетам этой "большой тройки", рейтинг 2025 года покажет дополнительный рост. Частный концерн "Эльбит" в отчете за третий квартал сообщил о портфеле заказов в размере 25,2 миллиарда долларов (около 80% – на экспорт), и это без рекордной для него сделки на 2,3 миллиарда долларов, которая в отчет попасть не успела. Основной рост заказов – за счет Европы, около трети заказов должны быть выполнены в 2026 году. Государственный концерн "Авиационная промышленность" накопил портфель заказов в 26,5 миллиардов долларов (72% – для иностранных клиентов), а "Рафаэль" сообщил о портфеле заказов на 22,2 миллиарда долларов.

Все три концерна ежеквартально обновляют рекордные показатели и активно расширяют производственные линии как в Израиле, так и за границей – в США, Германии, Румынии, Индии и т.д.

При этом следует помнить, что израильская оборонная промышленность не ограничивается тремя гигантами. Заводы "Маноэй Бейт-Шемеш", "Палсан Саса", "Ашот Ашкелон", "Израильская оружейная промышленность" (IWI), Uvision – лишь часть компаний второго эшелона, в последние два года рапортующих о многомиллионных сделках.

Здесь следует отметить, что немалая часть роста доходов оборонных компаний приходится за счет наших с вами (и частично – американских) налогов, поскольку ЦАХАЛ нуждается в пополнении арсенала и в новых вооружениях, а правительство взяло курс на самообеспечение. Однако глобальная конъюнктура позволяет с уверенностью говорить, что в обозримом будущем нехватки в иностранных клиентах у них не будет.

Война России против Украины в сочетании с отходом США от роли защитника Европы вынуждает европейские правительства резко увеличивать оборонные расходы. На Дальнем Востоке нарастает напряженность между Китаем и его соседями, конфликты Индии с Пакистаном, Таиланда с Камбоджой, противостояние Греции с Турцией – мир вступает в период гонки вооружений, и у Израиля в этой гонке есть два существенных преимущества – успешное боевое применение и относительно низкие, по сравнению с другими западными образцами, цены при высоком качестве.

За 2024 год была заключена 21 сделка G2G (на уровне правительств) на поставку израильских вооружений за границу.

Сложно сказать, сколько европейских стран решат купить "Хец-3" (хотя в Берлине уже сказали, что готовы купить и "Хец-4") – это будет зависеть от позиции Вашингтона, который имеет право вето как сторона, финансировавшая разработку, разница в несколько раз в стоимости "Хеца" и американского MC3, более быстрые сроки поставок и тот факт, что Германия уже интегрировала его в системы европейской ПРО, станут важным козырем на европейском рынке.

В целом израильские системы ПРО, доказавшие свою эффективность, принесут стране еще немало прибыли и рабочих мест. "Праща Давида" уже закуплена Финляндией, корпус морской пехоты США вооружается ракетами "Железного купола", огромным спросом пользуется Barak MX, разработанная "Авиационной промышленностью" и потому не требующая согласований при продаже. Именно эта система фигурирует в переговорах, которые сейчас с Израилем ведет Греция, желающая, по словам министра обороны Никоса Дендиаса, "перекрыть Эгейское море, разместив ракетные установки на каждом острове", и их же срочно закупает Таиланд, чтобы противостоять северокорейским "Скадам" на вооружении Камбоджи. На повестке дня крупные ракетные сделки с Индией, активно израильское оружие закупают страны Восточной Европы, как входящие в ЕС (Румыния, Словакия), так и не входящие в него (Сербия, Албания). Политически мотивированные отказы от израильского оружия (Испания, Дания, Колумбия, Филиппины) не приобрели системного характера, и даже отказавшиеся от новых закупок вынужденно продолжают сотрудничать с израильскими концернами для эксплуатации уже закупленного. Кроме того, израильские компании активно прибегают к созданию дочерних и совместных предприятий.

Новости о контрактах на поставку иностранным клиентам БПЛА, авионики, артиллерийских систем, систем командования и контроля, систем связи и электрооптика и т.д. появляются едва ли не на ежедневной основе.

На этом фоне Тель-Авивская биржа ценных бумаг запустила в ноябре специальный биржевой индекс "ТА Битхонийот", в который вошли "Эльбит" и еще 19 оборонных компаний средней капитализации (100% акций "Рафаэля" и "Авиацонной промышленности" контролируются государством).

И не менее важно, по словам генерального директора министерства обороны Амира Барама, за два года войны управление по разработке вооружений (МАФАТ) наладило сотрудничество более чем с 300 стартап-компаниями, разрабатывающими военные технологии. Разработки 130 из них активно использовались ЦАХАЛом в ходе военных действий.

Можно с большой долей уверенности говорить, что в обозримом будущем оборонный сектор, и ранее занимавший важное место в израильской экономике, станет одним из локомотивов.

Где взять деньги на оборону

Если не произойдет изменений в последний момент, в четверг, 4 декабря, правительство должно будет голосовать за проект государственного бюджета и закона о государственном регулировании. Однако на момент написания этих срок, 3 декабря, министры не знают, что будет представлять собой госбюджет в целом и бюджет их министерств в частности.

За считанные дни до голосования министерство финансов разослало во все ведомства уведомление с рекомендацией изыскать статьи расходов, которые будут сокращаться в первую очередь из-за необходимости выделения дополнительных средств на бюджет министерства обороны.

Письмо было выпущено в экстренном порядке после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу разрешил спор между минфином и минобороны в пользу последнего, в результате чего ведомство Бецалеля Смотрича вынуждено срочно изыскивать 250-350 миллиардов шекелей на ближайшее десять лет, включая 35 миллиардов шекелей на следующий год. При этом Смотрич продолжает настаивать на том, что нельзя четвертый год подряд жить с высоким дефицитом госбюджета, увеличивая внешний долг, и что в 2026 году дефицит не должен превышать 3,2%.

Соответственно, эти 35 миллиардов шекелей придется изыскивать из сокращений бюджетов и повышений налогов, и все это в год выборов.

В министерстве финансов предложили частично закрыть дыру путем очередного повышения НДС на 1% до 19%, просто исходя из простоты утверждения и реализации, и гарантированности налоговых поступлений (7,5 млрд шекелей), однако эта идея политический эшелон пока что не вдохновила. Зато Нетаниягу и Смотрич отменили обещание экс-министра внутренних дел Моше Арбеля не разрешать повышения муниципального налога, открыв 95 муниципалитетам дорогу к повышению "арноны" сверх базовой индексации.

С сокращением бюджетов тоже все не так просто. Уже после письма минфина министр транспорта Мири Регев добилась переноса повышения стоимости проезда в общественном транспорте, из-за чего министерству финансов придется изыскивать 200 миллионов шекелей дополнительно.

Я все еще не уверен, что, несмотря на решимость Нетаниягу, государственный бюджет будет утвержден, и еще меньше уверен в возможности продвижения закона о государственном регулировании, но если предположить, что вопрос закона о призыве будет отложен в сторону, то основным сценарием будет фронтальное сокращение бюджетов всех министерств кроме минобороны (не умеют наши правительства выстраивать порядок приоритетов), определенное увеличение дефицита госбюджета (OECD прогнозирует 4,1%) и повышение налогового бремени там, где это можно сделать как можно менее заметно.