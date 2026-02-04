Из "файлов Эпштейна". Барак: "миллион русских" для Израиля. Гольдшмидт: "Рад, что мы это остановили"

В соцсетях обсуждают фрагмент материалов из "файлов Джеффри Эпштейна", где бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак говорит, что неоднократно обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным идею: "Нужен еще один миллион, чтобы изменить Израиль драматическим образом – миллион русских", которые "должны перейти в иудаизм и стать израильтянами".

На эту публикацию отреагировал в X бывший главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. Он написал, что рад, что в период его работы главным раввином Москвы "они остановили эту безумную инициативу", и добавил: "Тогда я не знал, что это обсуждалось с Эпштейном". В комментарии к своему посту Гольдшмидт написал: "Я помню, как Хаим Рамон, который тогда был членом израильского правительства, пришел и задал этот вопрос" (речь идет о периоде, когда Рамон был министром внутренних дел Израиля).

Отметим, что имя Эхуда Барака более 4000 раз упоминается в разном контексте в "файлах Эпштейна".