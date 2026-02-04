x
04 февраля 2026
04 февраля 2026
Ближний Восток

В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 04 февраля 2026 г., 13:12 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 13:16
В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США
AP Photo/Jon Gambrell

В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних российско-украинско-американских переговоров, призванных положить конец войне. Они проходят на фоне интенсивных российских ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация позиций", – сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

"Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По сообщениям российской стороны, стороны исходят из того, что Украина не станет членом NATO. Ранее ее президент Владимир Зеленский заявлял, что будет готов пойти на это в случае предоставления стране подлинных гарантий безопасности.

Украина отказывается выполнять требование России о полном уходе из Донецкой и Луганской областей – включая территории, которые она контролирует. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что эти территории все равно будут ей потеряны, российская армия продвигается крайне медленно и со значительными потерями.

Ближний Восток
