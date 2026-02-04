Предъявлены первые обвинения по громкому делу от контрабанде в Газу

Государственная прокуратура Израиля сообщила о подаче в окружной суд Беэр-Шевы двух первых обвинительных заключений по делу о контрабанде запрещенных товаров в сектор Газы во время войны – в период, когда боевые действия в Газе продолжались и после прекращения огня, когда заложники еще удерживались ХАМАСом.

Согласно обвинению, эпизоды относятся к периоду с лета 2025 года, когда район сектора считался зоной боевых действий и закрытой военной территорией, а въезд и ввоз грузов допускались только по согласованию с силовыми структурами и через регулируемые процедуры проверки.

По версии следствия, группа подозреваемых (часть из них – военнослужащие-резервисты) действовала "методично и изощренно", используя уязвимости на переходах и военную активность в зоне, а также ложные представления, будто въезд и перевозка осуществляются в рамках "легитимной армейской деятельности". После доставки к точке встречи товары переупаковывались, маскировались, перевозились по заранее согласованному маршруту, а внутри сектора передавались согласованным получателям.

В перечне контрабандных товаров, фигурирующих в обвинении: коробки с сигаретами, смартфоны iPhone, аккумуляторы, кабели, автозапчасти и др. Общая стоимость поставок, по данным прокуратуры, – миллионы шекелей. Отдельно подчеркивается роль табака и сигарет как одного из ключевых "денежных" товаров: утверждается, что контроль над такими поставками и "налогообложение" внутри Газы приносили ХАМАСу сотни миллионов шекелей с начала войны, что позволяло в том числе платить зарплаты и вербовать новых активистов.

Фигурантам инкриминируются, среди прочего, содействие врагу во время войны, преступления, связанные с имуществом для целей террора, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, дача и получение взятки (по ряду эпизодов – в связи с использованием статуса активной резервистской службы), налоговые и иные экономические преступления. Прокуратура также подала ходатайства об аресте и о конфискации имущества (транспорт, недвижимость, средства на счетах и т.п.).

Расследование ведут полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК). Ранее израильские СМИ сообщали, что дело является "многофигурантным", а число подозреваемых в нем достигает 16 человек. 3 февраля было разрешено к публикации, что в числе подозреваемых Бецалель Зини – брат главы ШАБАКа Давида Зини.