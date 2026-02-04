1-я трасса частично перекрыта из-за протеста фермеров

В связи с акциями протеста молочных фермеров перекрыта 1-я трасса в районе развязки "Шаар а-Гай" при движении в восточном направлении. Фермеры следуют по трассе на тракторах в направлении Иерусалима. Возникли автомобильные пробки от Латруна.

3 февраля сообщалось, что главы объединения молочных фермеров согласились удовлетворить просьбу министра сельского хозяйства Ави Дихтера и прекратить забастовку, в рамках которой фермеры сократили поставки молока на молокозаводы.

Напомним, что утром 3 февраля часть торговых сетей ограничила количество молока и молочных продуктов, которые можно было покупать за один раз.

В объединении сообщили, что продолжат борьбу за отмену реформы молочного хозяйства, и что запланированная на среду, 4 февраля, акция протеста у Кнессета состоится, однако забастовка временно приостановлена, чтобы позволить исчерпать другие методы работы.

После начала забастовки министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что намерен подписать в ближайшие дни указ об отмене пошлин на молочном рынке на длительный период времени.