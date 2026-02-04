"Файлы Эпштейна": лондонская полиция начала расследование против лорда Питера Мандельсона

Лондонская полиция начала расследование против лорда Питера Мандельсона – бывшего посла Великобритании в США, министра в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, и комиссара Европейского Союза по вопросам торговли.

Согласно материалам, опубликованным министерствам юстиции США 30 января, Мандельсон передавал Джефри Эпштейну внутреннюю правительственную информацию. Пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что скорее, всего, речь идет о экономической информации, связанной с финансовым кризисом 2008 года.

Лорд Мандельсон не комментирует происходящее. В то же время BBC сообщает, что, с его точки зрения, в его действиях нет уголовной подоплеки, и он не пытался извлечь финансовой выгоды.

Из-за скандала политик еврейского происхождения уже покинул Лейбористскую партию и Палату лордов. В то же время он не может отказаться от пожалованного ему титула. Однако, сообщила пресс-служба правительства, уже начата работа над законопроектом, позволяющем сделать это в ускоренном порядке.