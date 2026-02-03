СМИ: Wolt намерен прекратить принимать карты Cibus

Курьерская служба Wolt, задействующая также свой онлайн-супермаркет, намерена в ближайшие месяцы прекратить сотрудничество с платформой Cibus, используемой израильскими работодателями для оплаты обедов работникам, сообщают 12-й канал ИТВ и портал Ynet.

В декабре 2025 года Wolt запустил альтернативную программу для работодателей Wolt Benefits.

На этом фоне Cibus налаживает сотрудничество с другими курьерскими службами, включая компании "Мишлоха" и Haat.