Экономика

СМИ: Wolt намерен прекратить принимать карты Cibus

Хайтек
Потребление
время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:58 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 21:58
Miriam Alster/FLASH90
Miriam Alster/FLASH90

Курьерская служба Wolt, задействующая также свой онлайн-супермаркет, намерена в ближайшие месяцы прекратить сотрудничество с платформой Cibus, используемой израильскими работодателями для оплаты обедов работникам, сообщают 12-й канал ИТВ и портал Ynet.

В декабре 2025 года Wolt запустил альтернативную программу для работодателей Wolt Benefits.

На этом фоне Cibus налаживает сотрудничество с другими курьерскими службами, включая компании "Мишлоха" и Haat.

