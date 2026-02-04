НБА. "Портленд" без Дени Авдии проиграл "Финиксу"
время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:32
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Финикс Санз" 125:130.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия пропускал матч из-за растяжения мышц спины. Дени - лидер "Портленда" по набранным очкам за матч (25.5) и второй игрок команды пo подборам.
Коллин Гиллеспи (Финикс" установил личный рекорд результативности - 30 очков.
Лучшим в составе хозяев был Джерами Грант (23).
"Портленд" потерпел шестое поражение подряд.
Ссылки по теме