НБА. "Портленд" без Дени Авдии проиграл "Финиксу"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Финикс Санз" 125:130.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия пропускал матч из-за растяжения мышц спины. Дени - лидер "Портленда" по набранным очкам за матч (25.5) и второй игрок команды пo подборам.

Коллин Гиллеспи (Финикс" установил личный рекорд результативности - 30 очков.

Лучшим в составе хозяев был Джерами Грант (23).

"Портленд" потерпел шестое поражение подряд.