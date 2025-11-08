x
Экономика

Агентство S&P повысило прогноз на кредитный рейтинг Израиля

Рейтинги
Финансы
Экономические прогнозы
время публикации: 08 ноября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 21:15
Агентство S&P повысило прогноз на кредитный рейтинг Израиля
Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало регулярный полугодичный отчет по экономике Израиля, оставив суверенный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте на уровне А, но улучшив прогноз с негативного на нейтральный.

Улучшение прогноза агентство аргументировало снижением риска региональной войны на фоне прекращения огня в Газе и снижения давления на экономику, рынок труда и государственный бюджет.

По мнению агентства, окончание войны облегчит ограничения предложения, от которых страдала израильская экономика во время войны, и позволит ей вырасти в 2026 году на 5%. Вместе с тем, в агентстве отмечают, что геополитические риски останутся высокими, что расходы на оборону также останутся высокими (но ниже, чем в 2024 году), и что существует большая неопределенность вокруг государственного бюджета 2026 года на фоне приближающихся выборов.

В S&P прогнозируют снижение дефицита госбюджета в 2026 году ниже 5% (министерство финансов заявляет о намерении заложить в бюджет дефицит в 3,2%), однако отмечают, что этот прогноз верен при условии, что сделка Google-Wiz будет завершена, и что правительство не будет отменять меры консолидации бюджета, принятые в прошлые два года.

Относительно внешнего долга, агентство прогнозирует рост до 69,9% к 2027 году, и начало сокращения в 2028 году. При этом отмечается, что 80% госдолга номинированы в шекелях, и только 8% требует погашения в короткие сроки. Кроме того, правительство Израиля продемонстрировало очень хороший доступ к международным рынкам.

