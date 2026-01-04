Воздушное пространство Греции закрыто, компании ищут альтернативные маршруты

Греческое управление гражданской авиации уведомило: воздушное пространство Греции закрыто до 16:00. Ожидаются задержки рейсов, сообщает телеграм-канал AviationNewsIL.

Авиакомпании пытаются найти альтернативные маршруты.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию у авиакомпаний.

В онлайн-табло аэропорта "Бен-Гурион" пока нет изменений по рейсам в Грецию.

Причина закрытия воздушного пространства Греции, судя по имеющимся данным, техническая, а не связанная с безопасностью.

По данным Reuters, по всей Греции были приостановлены вылеты и прилеты из-за проблем, затрагивающих радиочастоты, власти выясняют причину помех.

Израильские и другие региональные источники связывают сбой с тем, что диспетчерские службы не могли нормально поддерживать связь с воздушными судами, что и привело к временной остановке полетов.