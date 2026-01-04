Минэкономики Израиля распродает государственный запас детских смесей

Министерство экономики и промышленности Израиля объявило о распродаже сотен тысяч упаковок детских молочных смесей, находящихся в собственности государства, заявив, что это позволит одновременно сэкономить бюджетные средства на хранении запасов и добиться существенного снижения цен для потребителей, не снижая готовность экономики к чрезвычайным ситуациям.

Министр экономики Нир Баркат заявил, что решение принято в рамках борьбы с дороговизной жизни: по его словам, государственный запас будет реализован таким образом, чтобы "снизить стоимость жизни", при этом ведомство потребовало от победителей тендера продавать смеси со скидкой в десятки процентов.

Согласно сообщению министерства, тендер был необычным: победителей определяли не только по цене, предложенной за закупку запасов у государства, но и по цене, по которой они обязуются продавать продукт конечному покупателю.

По итогам конкурса названы два победителя. Сеть "Рами Леви" приобретет около 400 тысяч упаковок и обязалась продавать их по цене не выше 34,90 шекеля за упаковку. Компания "Х.Н. Мешкаот" купит 250 тысяч упаковок и будет продавать их по цене не выше 37 шекелей за упаковку. В министерстве утверждают, что это означает снижение цены "на десятки процентов" по сравнению с обычными рыночными ценами.

В минэкономики также подчеркнули, что продукция соответствует строгим стандартам качества и безопасности и имеет срок годности не менее девяти месяцев, а распродажа запасов не должна повлиять на управление стратегическим резервом на случай ЧС.