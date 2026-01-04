Гистадрут: минимальная зарплата с апреля вырастет

Гистадрут объявил, что с апреля 2026 года минимальная зарплата будет повышена на 3,3% – до 6443,85 шекеля в месяц (полная ставка) и 35,4 шекеля в час.

В Гистадруте заявляют, что повышение стало возможным после переговоров с минфином: в рамках обсуждений бюджета-2025 рассматривалась идея "заморозки" минимальной зарплаты, однако механизм ежегодной индексации сохранен.

Согласно действующей формуле, в апреле каждого года минимальная зарплата должна составлять не менее 47,5% от средней зарплаты (по состоянию на 1 января соответствующего года).

Ожидается, что прибавка составит примерно 196 шекелей в месяц. В семьях, где оба супруга получают минимальную зарплату, годовой доход, по оценке Гистадрута, вырастет более чем на 4700 шекелей.

В Гистадруте также отмечают, что в ряде отраслей действуют более высокие "отраслевые минимумы" (например, в охране, уборке и общепите), которые будут скорректированы вслед за общим повышением.