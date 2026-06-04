x
04 июня 2026
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июня 2026
|
04 июня 2026
|
последняя новость: 13:23
04 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Meta смягчает программу слежки за сотрудниками

Рынок труда
ИИ
Хайтек
время публикации: 04 июня 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 12:29
Meta смягчает программу слежки за сотрудниками
AP Photo/Tony Avelar

Корпорация Meta внесла изменения в программу мониторинга рабочих компьютеров своих сотрудников, которая должна фиксировать нажатия клавиш и клики мышью в целях обучения ИИ-моделей.

По данным Reuters, в письме, разосланном персоналу, компания сообщила, что сбор данных теперь можно приостанавливать на срок до 30 минут, а также полностью отказаться от участия в программе.

При первоначальном анонсировании программы компания подчеркивала, что собранные данные "не будут использоваться в иных целях", помимо обучения моделей, а сам инструмент содержит защитные механизмы для охраны "чувствительного контента", однако сотрудников это не убедило.

В обновленном письме вице-президент подразделения Meta AI – Superintelligence Labs – Стивен Касриэль сообщил, что в инструмент внесены улучшения для "снижения нагрузки на аккумулятор" – в ответ на жалобы о том, что сбор данных замедляет интернет при удаленной работе.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook