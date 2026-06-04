Meta смягчает программу слежки за сотрудниками

Корпорация Meta внесла изменения в программу мониторинга рабочих компьютеров своих сотрудников, которая должна фиксировать нажатия клавиш и клики мышью в целях обучения ИИ-моделей.

По данным Reuters, в письме, разосланном персоналу, компания сообщила, что сбор данных теперь можно приостанавливать на срок до 30 минут, а также полностью отказаться от участия в программе.

При первоначальном анонсировании программы компания подчеркивала, что собранные данные "не будут использоваться в иных целях", помимо обучения моделей, а сам инструмент содержит защитные механизмы для охраны "чувствительного контента", однако сотрудников это не убедило.

В обновленном письме вице-президент подразделения Meta AI – Superintelligence Labs – Стивен Касриэль сообщил, что в инструмент внесены улучшения для "снижения нагрузки на аккумулятор" – в ответ на жалобы о том, что сбор данных замедляет интернет при удаленной работе.