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Ближний Восток

КСИР сообщил об уничтожении расположенного в Бахрейне дата-центра Amazon

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 10:33
КСИР сообщил об уничтожении расположенного в Бахрейне дата-центра Amazon
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Корпус стражей исламской революции сообщил, что задействовал крылатые ракеты для удара по расположенному в Бахрейне дата-центру американской корпорации Amazon. Иранская сторона утверждает, что объект уничтожен.

Согласно заявлению КСИР, речь об акции возмездия за американский удар по строящейся атомной электростанции Дарховейн на юго-западе Ирана, которая является объектом мирной ядерной инфраструктуры.

Корпус стражей также отчитался, что в результате комбинированной атаки с применением ракет и БПЛА были уничтожены американская система ПВО и радарная установка в Мухарраке и позиция ЗРК Patriot в Риффе.

Ближний Восток
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