КСИР сообщил об уничтожении расположенного в Бахрейне дата-центра Amazon

Корпус стражей исламской революции сообщил, что задействовал крылатые ракеты для удара по расположенному в Бахрейне дата-центру американской корпорации Amazon. Иранская сторона утверждает, что объект уничтожен.

Согласно заявлению КСИР, речь об акции возмездия за американский удар по строящейся атомной электростанции Дарховейн на юго-западе Ирана, которая является объектом мирной ядерной инфраструктуры.

Корпус стражей также отчитался, что в результате комбинированной атаки с применением ракет и БПЛА были уничтожены американская система ПВО и радарная установка в Мухарраке и позиция ЗРК Patriot в Риффе.