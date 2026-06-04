Минтранс намерен привезти в Израиль 2500 водителей грузовиков

Директор Управления дорожного движения в министерстве транспорта Эди Бен-Лиш направил руководству канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу запрос на утверждение пилотного проекта по ввозу в Израиль 2500 водителей грузовиков в рамках квоты, выделенной для транспортной инфраструктуры.

Управлении отмечают, что текущий дефицит водителей грузовиков на рынке составляет 3500 человек, а с учетом ухода 2000 водителей на пенсию по возрасту и открытия 4000 новых ставок в рамках проекта строительства метро, дефицит может в ближайшее время вырасти до 10 тысяч водителей.

Продвигаемое минтрансом предложение предусматривает участие ограниченного числа промышленных компаний. Каждый водитель-кандидат обязан предъявить права категории C/E (тяжелый грузовик с прицепом или полуприцепом), справку об отсутствии судимостей и нарушений ПДД, а также подтвердить стаж не менее трех лет по категории C и пяти лет - по категории E. После трудоустройства водители проходят сокращенный курс подготовки (50 часов) по вождению, безопасности и адаптации к израильским условиям, а затем месяц работы под наставничеством. Ответственность за обучение несет работодатель.

Министерство труда выступает категорически против допуска иностранных рабочих в профессию водителя грузовика в Израиле.