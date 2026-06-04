Компания под руководством экс-генинспектора полиции не хочет вывозить мусор из Ашдода из-за рэкета
время публикации: 04 июня 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 21:55
Муниципалитет Ашдода обратился в Беэр-Шевский окружной суд с требованием обязать компанию по вывозу мусора Р.Г.А. продолжить выполнять свои обязательства по старому тендеру до его окончания, а затем передать дела победителю нового тендера.
Руководство компании, в состав совета директоров которой входит бывший генинспектор полиции Давид Коэн, утверждает, что не намерена продолжать работать в городе из-за угроз, получаемых от криминальных группировок.
В свою очередь, в мэрии обвиняют компанию в попытке шантажа и отмечают, что угрозы не помешали Р.Г.А. участвовать в новом тендере, который она в итоге проиграла.