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04 июня 2026
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последняя новость: 22:47
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Экономика

Компания под руководством экс-генинспектора полиции не хочет вывозить мусор из Ашдода из-за рэкета

Ашдод
Криминал
время публикации: 04 июня 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 21:55
Компания под руководством бывшего генинспектора полиции отказывается убираться в Ашдоде из-за рэкета
Avshalom Sassoni/Flash90

Муниципалитет Ашдода обратился в Беэр-Шевский окружной суд с требованием обязать компанию по вывозу мусора Р.Г.А. продолжить выполнять свои обязательства по старому тендеру до его окончания, а затем передать дела победителю нового тендера.

Руководство компании, в состав совета директоров которой входит бывший генинспектор полиции Давид Коэн, утверждает, что не намерена продолжать работать в городе из-за угроз, получаемых от криминальных группировок.

В свою очередь, в мэрии обвиняют компанию в попытке шантажа и отмечают, что угрозы не помешали Р.Г.А. участвовать в новом тендере, который она в итоге проиграла.

Экономика
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