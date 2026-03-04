x
Экономика

Минтуризма организует эвакуационные автобусы для выезда иностранных туристов

Война с Ираном
Туризм
Мин.туризма
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:24

В среду, 4 марта и в четверг 5 марта из Иерусалима и Тель-Авива запланированы шесть туристических автобусов в направлении пограничного перехода Таба. Расписание автобусов указано по израильскому времени:

Два автобуса отправились с парковки стадиона "Тедди" в Иерусалиме, в 10:00. Еще один отправится в 14:00. Три отправились с парковки центральной железнодорожной станции Тель-Авива "Савидор Мерказ" в 10:00.

5 марта 2026 г. также запланированы автобусные рейсы к пограничному переходу: один автобус отправится от стадиона "Тедди" в Иерусалиме, в 10:00. Еще один в 14:00. Три автобуса отправятся от парковки центральной железнодорожной станции Тель-Авива "Савидор Мерказ", в 10:00.

В общей сложности на эти автобусные рейсы зарегистрировалось порядка 350 иностранных туристов. При необходимости министерство туризма Израиля рассмотрит возможность организации дополнительных рейсов.

Важная информация для тех, кто не успел зарегистрироваться на выездные рейсы:

Туристы, которые не успели подать заявку через электронную форму до установленного дедлайна, всё еще имеют шанс воспользоваться трансфером. В автобусах предусмотрены резервные места, что позволит посадить в трансфер часть пассажиров без предварительной регистрации при их прибытии к пунктам сбора.

Министерство туризма Израиля продолжает внимательно следить за ситуацией на местах, сообщает пресс-служба ведомства.

