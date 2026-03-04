ЦАХАЛ: присоединившись к Ирану, "Хизбалла" попала в засаду

Командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило встретился 3 марта с главами муниципалитетов городов севера страны. В ходе встречи Мило представил им оперативную обстановку, а также оборонительную и наступательную деятельность ЦАХАЛа на северной границе.

Мило заявил: "Хизбалла" совершила крупную ошибку, присоединившись к войне, она попала в стратегическую засаду. Мы не остановимся, пока не нанесем ей очень тяжелый удар. Мы удерживаем господствующие высоты в Ливане, а также на границе. Мы будем бить по "Хизбалле" с большой силой по всему Ливану: в Бейруте, в Тире и Сайде. На данный момент мы атаковали около 250 целей и продолжим делать это каждый день".