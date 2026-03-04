x
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США проводят частичную эвакуацию дипломатов из Пакистана

Война с Ираном
США
Кипр
Пакистан
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 09:49
США проводят частичную эвакуацию дипломатов из Пакистана
AP Photo/Muhammad Farooq

Государственный департамент США предписал сотрудникам консульств в Лахоре и Карачи, чье присутствие не является критически важным, а также членам их семей покинуть территорию Пакистана. Это объясняется соображениями безопасности. Примечательно, что распоряжение не касается посольства в Исламабаде.

1 марта сотни шиитских манифестантов, протестовавших против американского удара по Ирану, попытались взять штурмом консульство США в Карачи. Была прорвана внешняя стена. Охранявшие ведомство морские пехотинцы открыли огонь, 22 человека погибли.

Госдеп также разрешил дипломатам, чье присутствие не является критически важным, и членам их семей, покинуть Кипр. Расположенная на острове база британских ВВС неоднократно становилась целью иранских ударов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 марта 2026

WP: иранский БПЛА атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

В результате атаки БПЛА обрушилась крыша здания посольства США в Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2026

Попытка штурма консульства США в Карачи, более 20 погибших