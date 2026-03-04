США проводят частичную эвакуацию дипломатов из Пакистана
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 09:49
Государственный департамент США предписал сотрудникам консульств в Лахоре и Карачи, чье присутствие не является критически важным, а также членам их семей покинуть территорию Пакистана. Это объясняется соображениями безопасности. Примечательно, что распоряжение не касается посольства в Исламабаде.
1 марта сотни шиитских манифестантов, протестовавших против американского удара по Ирану, попытались взять штурмом консульство США в Карачи. Была прорвана внешняя стена. Охранявшие ведомство морские пехотинцы открыли огонь, 22 человека погибли.
Госдеп также разрешил дипломатам, чье присутствие не является критически важным, и членам их семей, покинуть Кипр. Расположенная на острове база британских ВВС неоднократно становилась целью иранских ударов.
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 марта 2026