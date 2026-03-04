ЦАХАЛ: 146-я дивизия возвращается на западную границу Ливана

В рамках усиления обороны и повышения боеготовности на севере Израиля, резервная бронетанковая дивизия "А-Мапац" (146-я) возвращается на на западную границу Ливана для выполнения задач по обороне страны.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, подчеркивая, что развертываяние бригад 146-й дивизии является ключевым элементом обороны на этом участке границы.