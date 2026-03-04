x
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 09:48
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: 146-я дивизия возвращается на западную границу Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 марта 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 09:25
ЦАХАЛ: 146-я дивизия возвращается на границу западного Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках усиления обороны и повышения боеготовности на севере Израиля, резервная бронетанковая дивизия "А-Мапац" (146-я) возвращается на на западную границу Ливана для выполнения задач по обороне страны.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, подчеркивая, что развертываяние бригад 146-й дивизии является ключевым элементом обороны на этом участке границы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook