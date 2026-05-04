Минобороны ОАЭ: ПВО перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника из Ирана

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что 4 мая силы противовоздушной обороны страны отразили комбинированную атаку из Ирана: 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника. В результате атаки трое человек получили ранения средней тяжести.

С начала иранских ударов по Эмиратам силы ПВО перехватили в общей сложности 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотников. За это время пострадали 227 человек – граждане более 30 государств.

Погибли 13 человек: трое военнослужащих, в том числе гражданский подрядчик вооруженных сил с марокканским гражданством, и 10 мирных жителей – граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.