x
04 мая 2026
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 13:52
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утверждено назначение нового главы Управления земельных ресурсов Израиля

Правительство
время публикации: 04 мая 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 12:38
Утверждено назначение нового главы Управления земельных ресурсов Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр строительства Хаим Кац и министр финансов Бецалель Смотрич приняли рекомендацию комиссии по назначениям и утвердили назначение Йегуды Элиягу новым главой Управления земельных ресурсов Израиля.

Йегуда Элиягу, который в настоящее время возглавляет Управление по делам поселений, получил высокую профессиональную оценку комиссии, говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Нетаниягу заявил, что рассчитывает на "важные изменения" в Управлении земельных ресурсов, сокращение бюрократии и выделение земельных участков демобилизованным военнослужащим и резервистам.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook