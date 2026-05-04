Утверждено назначение нового главы Управления земельных ресурсов Израиля

Канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр строительства Хаим Кац и министр финансов Бецалель Смотрич приняли рекомендацию комиссии по назначениям и утвердили назначение Йегуды Элиягу новым главой Управления земельных ресурсов Израиля.

Йегуда Элиягу, который в настоящее время возглавляет Управление по делам поселений, получил высокую профессиональную оценку комиссии, говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Нетаниягу заявил, что рассчитывает на "важные изменения" в Управлении земельных ресурсов, сокращение бюрократии и выделение земельных участков демобилизованным военнослужащим и резервистам.