ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы Северной бригады ликвидировали в секторе Газы боевика "батальона Байт-Лахия" террористической организации ХАМАС, приблизившегося к израильским силам в районе "желтой линии" и представлявшего непосредственную угрозу.

Установлено, что этот боевик в ходе войны запускал ракеты по территории Израиля.

В другом инциденте, утром 4 мая, бойцы188-й бригады, действующие на юге сектора Газы, выявили и ликвидировали еще одного боевика, приблизившегося к "желтой линии" и к силам ЦАХАЛа.