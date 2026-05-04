ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе
время публикации: 04 мая 2026 г., 13:17 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 13:20
ЦАХАЛ сообщил, что бойцы Северной бригады ликвидировали в секторе Газы боевика "батальона Байт-Лахия" террористической организации ХАМАС, приблизившегося к израильским силам в районе "желтой линии" и представлявшего непосредственную угрозу.
Установлено, что этот боевик в ходе войны запускал ракеты по территории Израиля.
В другом инциденте, утром 4 мая, бойцы188-й бригады, действующие на юге сектора Газы, выявили и ликвидировали еще одного боевика, приблизившегося к "желтой линии" и к силам ЦАХАЛа.