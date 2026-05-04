Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти США в том, что они "насильно" выдают гражданство детям российских дипломатов, родившихся на американской территории.

Чиновница отмечает, что на дипломатов не должно распространяться "право почвы", согласно которому дети, родившиеся в США, автоматически получают американское гражданство. Добавим, что президент США Дональд Трамп намерен это право упразднить.

"Глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой "американской демократии"", – пишет Захарова в колонке, опубликованной в издании "Ведомости". Она отмечает, что речь идет только о детях работников консульств – из-за "якобы" ограниченного характера консульского иммунитета.

По ее словам, речь идет об акте русофобии, пестуемой Демократической партией и бьющей по президенту Дональду Трампу. "Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 г., как будто специально закладывая мину под Трампа", – сообщает она. Захаровой не мешает, что тот был избран на второй срок только через год.

"Симптоматично, что нынешняя активизация госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и отказаться от которого местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких "раздражителей"", – утверждает пресс-секретарь ведомства.

Захарова цитирует вердикт Верховного суда по делу "США против Вонг Ким Арка", в котором говорится: "Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства".

Она отмечает, что одновременно из США в массовом порядке высылаются мигранты, внесшие значительный вклад в развитие американской экономики – и их дети. "Переменчивость в действиях Вашингтона на этом треке близка к биполярности", – считает Захарова.